Cancello Arnone: a tutta velocità investe e uccide 28enne: Felice muore sul colpo

Tragedia lungo la strada provinciale 18, dove un giovane di 20 anni ha investito e ucciso un pedone, Felice Cannavale, 28 anni, residente a Casal di Principe. Dopo l’incidente, il conducente si è inizialmente allontanato senza prestare soccorso, ma si è presentato nel pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, ai carabinieri, ammettendo la sua responsabilità.

Cancello Arnone: 20enne investe e uccide 28enne: Felice muore sul colpo

Secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, Felice Cannavale stava camminando lungo la carreggiata quando è stato travolto dalla Volkswagen Polo guidata dal 20enne. Gli investigatori sospettano che l’auto procedesse a velocità sostenuta al momento dell’impatto.

Nonostante la violenza dello schianto, il giovane conducente ha abbandonato il luogo dell’incidente senza fermarsi per prestare soccorso alla vittima. Purtroppo, per il 28enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Indagato per omicidio stradale

Il 20enne alla guida dell’auto investitrice si è presentato spontaneamente dai carabinieri, confessando quanto accaduto. Il giovane è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, mentre la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.