Nuova scossa di terremoto ha colpito oggi, 16 ottobre, il territorio dei Campi Flegrei. Il sisma ha fatto oscillare i sismografi alle 12 e 36.

Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6

In questi minuti è scattato il tam-tam sui social network. Tante le persone che dichiarano di aver sentito distintamente la scossa questa mattina tra Pozzuoli, Bacoli, Napoli e Quarto. Secondo le stime ufficiali dell’INGV, il sisma ha avuto una magnitudo di 3.6 con epicentro nei pressi della Solfatara e una profondità di 1.9 chilometri.

L’ultimo evento tellurico di rilievo prima di oggi è sta registrato ieri, alle 19 e 57. Un sisma di magnitudo 1.9, con epicentro in via Terracciano, è stato segnalato dall’Osservatorio Vesuviano e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’attività bradisismica in corso da mesi continua a far tremare la terra nella provincia occidentale di Napoli.