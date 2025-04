Un nuovo sciame sismico ha interessato i Campi Flegrei fin dalle prime ore di oggi, giovedì 24 aprile, facendo tornare la paura tra i residenti della zona.

Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: scossa di magnitudo 2.0 alle ore 6.21

Dopo una serie di scosse di lieve entità durante la notte, la terra ha tremato con maggiore intensità alle 06:21, quando i sismografi dell’INGV hanno registrato un sisma di magnitudo 2.0. La scossa, seppur moderata, è stata avvertita in maniera distinta soprattutto a Pozzuoli e nelle aree circostanti.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, nei pressi di via Napoli, a poca distanza dalla stazione Dazio della linea Cumana. Le scosse precedenti, entrambe di magnitudo 1.8, si sono verificate alle ore 2:11 e 3:56, con epicentro in via San Gennaro Agnano. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma resta alta l’attenzione da parte delle autorità e degli esperti.