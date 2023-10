Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Oggi, 31 ottobre, alle 15 e 06 una piccola scossa di magnitudo 1.6 ha colpito la provincia di Napoli.

Campi Flegrei, la terra torna a tremare: piccola scossa nel pomeriggio

L’evento tellurico ha avuto una profondità di 2.6 chilometro e l’epicentro in mare, a largo di via Miliscola. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone e il sisma non sarebbe stato avvertito se non dai residenti di Pozzuoli. Da diversi giorni i sismografi non rilevano scosse di magnitudo superiore a 1.0 e la situazione sismica è complessivamente stabile dopo gli eventi del 26 settembre di magnitudo 4.2 e del 2 ottobre di magnitudo 4.0.

L’allarme di Musumeci

Intanto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha lanciato un avvertimento. “La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione”. La dichiarazione del ministro è arrivata dopo alcuni giorni di intenso lavoro tra il dipartimento nazionale, l’Istituto di geofisica e vulcanologia e la commissione Grandi Rischi.