Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha firmato lo stato di mobilitazione straordinaria per i Campi Flegrei. “Ho appena firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto della Campania. Ho così accolto la richiesta del presidente di quella Regione allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nei Campi Flegrei dopo l’evento sismico del 20 maggio scorso, nell’ambito del fenomeno bradisismico in atto”.

Campi Flegrei: il ministro Musumeci firma lo stato di mobilitazione

Si tratta di una misura richiesta dalla Regione Campania che ha lo scopo di fornire assistenza e supporto da parte del Servizio nazionale di Protezione Civile. “Per meglio operare nella difficile situazione – aggiunge il ministro – il nostro Dipartimento assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della Protezione civile, a supporto delle strutture regionali, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza ed il soccorso ai cittadini coinvolti.

Al tempo stesso, stiamo lavorando, con i ministri interessati per competenza, ad una attenta ricognizione delle risorse finanziarie necessarie ai primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni civili, a cominciare da quelle ricadenti in zone ad elevato rischio sismico in area bradisismica”.