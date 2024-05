Era in corso l’audizione in Commissione Ambiente alla Camera quando i carabinieri di Monte di Procida sono arrivati in via Cimituozzo. Da un lato si discuteva del bradisismo e delle parole di avvertimento del Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, dall’altro si verificava l’ennesimo caso di abuso edilizio in piena zona rossa.

Campi Flegrei, ampliamento abusivo di una villetta in zona rossa: nei guai una coppia

Una coppia di Monte di Procida, insoddisfatta dello spazio disponibile nella propria villetta, aveva deciso di costruire un nuovo livello. Quando i militari hanno raggiunto l’abitazione nella stretta via con vista sul mare, hanno scoperto che il nuovo solaio, destinato ai futuri locali, era già stato realizzato.

Inoltre, l’area era stata già sequestrata in passato per altri abusi edilizi. La coppia è stata denunciata e dovrà rispondere di violazione di sigilli, abusivismo edilizio e danneggiamento di beni sottoposti a sequestro.