Due nuove scosse di terremoto di lieve entità hanno colpito i Campi Flegrei. La prima questa notte; la seconda alle 11 e 59 di oggi, 22 gennaio.

Campi Flegrei, altre due scosse di lieve entità: l’ultima alle 11 e 59

Nella notte, alle ore 3:19, una scossa di terremoto di magnitudo 1.5 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi del Vulcano Solfatara e a una profondità di 2,2 chilometri. L’evento è stato distintamente avvertito dai residenti di Pozzuoli e, in misura minore, nei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano. Secondo quanto comunicato dal Comune di Pozzuoli, il sisma potrebbe essere stato accompagnato da un boato percepito nelle zone limitrofe.

La seconda scossa, invece, di magnitudo 1.4, è stata registrata dai sismografi a mezzogiorno e con una profondità di 3.5 chilometri. Anche in questo caso non si sono registrati danni a cose o persone. Anche questo evento ha avuto il suo epicentro a Pozzuoli. I due terremoti di oggi si inseriscono in una sequenza di attività registrate nei giorni precedenti. Il 21 gennaio 2025, uno sciame sismico composto da sette terremoti è stato rilevato nei Campi Flegrei, con una magnitudo massima di 2.1 a una profondità di circa tre chilometri.