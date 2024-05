Il suolo nei Campi Flegrei si è sollevato di 2 centimetri in un solo mese, raddoppiando la media mensile di sollevamento. È quanto emerge dal monitoraggio dell’INGV, che esegue controlli costanti sul territorio e fornisce dati aggiornati, fondamentali per aumentare e organizzare le attività di sicurezza per la popolazione.

Campi Flegrei: a maggio sollevamento del suolo raddoppiato, 2 cm in un mese

Dalla fine del 2005 il terreno si è sollevato di 125 centimetri, con movimenti più netti nei momenti di maggiore attività sismica come quella che si è registrata la settimana scorsa col terremoto di magnitudo 4.4

L’INGV monitora questi cambiamenti tramite una rete geodetica che effettua una sorveglianza continua su punti fissi in tutta l’area vulcanica, inviando segnali alla sede centrale. Nella giornata odierna, a Roma si terrà la riunione della Commissione Grandi Rischi mentre venerdì, anziché la prova di evacuazione che è stata rinviata, è previsto un incontro per valutare la risposta alla crisi del 20 maggio scorso.