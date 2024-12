Tremano ancora i Campi Flegrei. Sono al momento 5 le scosse registrate dall’Osservatorio Vesuviano Ingv. Le più forti di magnitudo 2.7 e 2.5, a distanza di un minuto tra le 9,58 e le 9,59, precedute da una terza di 2.5 alle ore 9,21.

Campi Flegrei, 5 scosse in meno di un’ora: continua lo sciame sismico

I sismi sono stati segnalati dai sismografi con epicentro in via Gerolamini, nei pressi dell’Accademia Aeronautica, nella zona tra Pozzuoli e Bagnoli, ed in superficie, con profondità attualmente stimata a 100 metri. La terra, dunque, continua a tremare dopo una notte turbolenta. Poco prima dell’alba, infatti, alle 5,33, un’altra scossa di magnitudo 3,4 è stata registrata e avvertita nitidamente dalla popolazione.

Chiuso Parco Archeoligico

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che gestisce oltre 20 siti tra i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Giugliano e il Museo archeologico nel Castello di Baia, in provincia di Napoli, ha spiegato che resteranno chiusi al pubblico fino alla conclusione dello sciame sismico e all’esito dei successivi controlli di sicurezza.

L’evento previsto per questa mattina al Parco archeologico delle Terme di Baia è stato rinviato a data da destinarsi. La situazione è costantemente monitorata dal Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni.