Campania, tregua finita: torna il maltempo e per venerdì 13 c’è allerta meteo

Dopo una breve tregua, tornano piogge e temporali in Campania. La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno su tutta la regione ad eccezione delle zone (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), dalle ore 9:00 di domani, 13 dicembre, fino alle ore 9:00 di sabato, 14 dicembre 2024.

Campania, venerdì col maltempo: scatta allerta meteo per il 13 dicembre

Per le zone di interesse 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento) le precipitazioni sono previste soprattutto a partire dalla serata di domani. Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori.

Previsioni per il weekend

Nel weekend del 14 e 15 dicembre gli esperti prevedono un peggioramento del tempo. Sabato, la regione sarà interessata da piogge sparse, in particolare nelle zone costiere e interne, con temperature in lieve calo e massime intorno ai 12-14°C. Domenica, il maltempo si intensificherà con rovesci diffusi e venti moderati dai quadranti meridionali, mentre sui rilievi appenninici sarà possibile qualche nevicata oltre i 1300 metri. Miglioramenti attesi solo dal pomeriggio di domenica​.