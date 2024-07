Si chiamava Antonio Saccone ed aveva 60 anni l’uomo morto questa mattina, mercoledì 17 luglio, a Paduli, nel beneventano.

Campania. Trattore si ribalta, Antonio muore a 60 anni

Il 60enne, ex vice sovrintendente della Polizia Penitenziaria andato da poco in pensione, si trovava in un terreno agricolo a bordo del suo trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato. L’uomo è rimasto schiacciato tra la cabina e il braccio dell’escavatore morendo sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: quando sono giunti sul posto, per lui non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Paduli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma del pensionato è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia.