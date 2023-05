Campania, tra domani e giovedì scuole chiuse nei seguenti comuni

Scuola chiuse a Napoli per il passaggio della sesta tappa del giro d’Italia. La sospensione delle lezioni, solo per alcuni istituti, è prevista per giovedì 11 maggio.

Napoli, scuole chiuse per il passaggio del giro d’Italia

La decisione è stata presa dal sindaco Gaetano Manfredi per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. Le scuole chiuse interesseranno alcune municipalità (si ipotizza la IV e la VI) che saranno interessate dal passaggio degli atleti in bicicletta, ma non è stato ancora stabilito se saranno chiuse in tutta la Municipalità o solo nelle zone dove passeranno i ciclisti.

L’ordinanza è in preparazione, confermano fonti di Palazzo San Giacomo a Fanpage.it – ma manca al momento ancora l’ufficialità. Si tratta, quindi, al momento, solo di un’ipotesi. Scuole chiuse dunque nei quartieri di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale, San Giovanni, Barra, Ponticelli.

Scuole chiuse a Salerno e in altre città campane

Scuole chiuse anche a Salerno mercoledì 10 maggio 2023. Il sindaco Vincenzo Napoli, infatti, ha un’apposita ordinanza per il passaggio della tappa Atripalda-Salerno. Saranno chiuse, quindi, tutte le scuole pubbliche, private o paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali e le scuole d’infanzia.

Analoga decisione è stata assunta dai sindaci di altri comuni interessati dalla tappa dell’11 maggio, come Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale. A Portici scuole chiuse dalle ore 13,00. Scuole chiuse anche in Penisola Sorrentina a Sorrento, Piano e Vico Equense.