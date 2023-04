Stanno mettendo a segno vari colpi in pieno giorno nell’Agro nocerino. L’ultimo, in ordine di tempo, in pieno centro a Nocera Inferiore dove hanno svaligiato l’appartamento di un pensionato uscito di casa alle dieci del mattino per una commissione. Rientrato dopo poco ha trovato l’abitazione messa a soqquadro.

Agro nocerino, topi d’appartamento in azione con giacca e cravatta

Non sono però i classici topi di appartamento, vestiti come al solito con tute e volti coperti. Non hanno accenti stranieri o di altre etnie. Secondo molti residenti, che li hanno visti aggirarsi per vari condomini della zona, sono due distinti signori in giacca e cravatta che girano con una valigetta.

Ad avvalorare la tesi non solo gli avvistamenti ma anche il fatto che hanno prelevato solo contanti e oggetti d’oro di valore. Non altro tipo di refurtiva. I due cercano in questo modo di non dare nell’occhio e di passare per rappresentanti o meglio ancora per professionisti.

La valigetta è una classica 24 ore di quelle da film, per intenderci, all’interno della quale con ogni probabilità nascondono la refurtiva e gli attrezzi per scassinare le porte. Il consiglio è sempre quello di chiudere con le mandate e non dare segnali della propria assenza.