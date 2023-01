Campania, temporali e vento forte: scatta l'allerta meteo

Ritorna l’allerta meteo in Campania. Dopo un lungo periodo di sole e temperature quasi al di sopra della media, sulla Campania ritornano pioggia e temporali. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di lunedì 9 gennaio sull’intero territorio regionale, comprese le isole del Golfo di Napoli.

Campania, allerta meteo per l’intera giornata di domani