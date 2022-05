Sono gli ultimi sprazzi di una primavera instabile quelli che si sono consumati nell’ultimo weekend. Dopo l’allerta meteo del 7 maggio e le piogge di domenica 8 maggio, nella giornata di lunedì ci sarà per il clima della Campania un vero e proprio giro di boa. Da questa settimana, infatti, le temperature saranno in salita e il sole tornerà a fare capolino su tutta la Regione.

Campania, in arrivo l’estate di maggio

Esaurita la fase di instabilità, anche in Campania sta per esplodere un anticipo d’estate. Da domani, 10 maggio, la colonnina di mercurio riprenderà a salire su tutto il territorio, con punte di 24/25 gradi a Napoli e sul litorale. Il tempo sarà soleggiato. L’anticiclone africano in arrivo porterà caldo e stabilità che perdureranno per il resto della settimana. Secondo alcuni esperti, poi, tra il 13 e il 14 maggio potrebbe esserci una vera e propria svolta “termica”, con temperature in salita, superiori ai 25 gradi, in gran parte del Mezzogiorno.

…ultime piogge

Lunedì 9 maggio si preannuncia dunque come l’ultima giornata con tinte autunnali in Campania. Sono previste precipitazioni nel pomeriggio e in serata, con valori lievemente inferiori alla media stagionale. A partire dalle 23, invece, il cielo diventerà sereno, dando il la a una lunga fase anticiclonica. Tra il 18 e il 19 maggio potrebbe esserci una fulminea incursione di maltempo, ma i meteorologi aspettano qualche altro giorno per fornire previsioni più attendibili per capire cosa ci riserverà questo mese di primavera che precede l’estate vera e propria.