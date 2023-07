Incidente mortale alle prime luci dell’alba sulla statale 18 ad Eboli, nel salernitano. Un’Audi A4 è finita contro il guardrail di una rotatoria e si è ribaltata numerose volte. L’auto per cause ancora da accertare, ha sfondato il guardrail e ha oltrepassato un muretto per poi finire nel piazzale adiacente alla rotonda.

Campania, strage sulla statale: morta intera famiglia napoletana

Nel terribile scontro hanno perso la vita il conducente del veicolo, un 67enne, la madre 91enne e la moglie 65enne. La famiglia era originaria di Camposano, nel Napoletano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, il personale Anas e i Carabinieri di Eboli per la gestione della viabilità e gli accertamenti della dinamica e la ditta incaricata alla pulizia del piano viabile per il ripristino della transitabilità in piena sicurezza. Accertamenti in corso.