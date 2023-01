Scattano le ordinanze di chiusura delle scuole in Campania. Dopo il bollettino dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile, le amministrazioni comunali corrono ai ripari e dispongono la sospensione delle attività scolastiche per il 17 gennaio 2023.

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse: l’elenco dei comuni

A “inaugurare” la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ma saranno decine probabilmente i comuni che seguiranno l’esempio del capoluogo regionale. Al momento stop alle lezioni in presenza anche a Caserta e Benevento, oltre che in alcuni comuni della provincia di Napoli, del salernitano e del beneventano. L’elenco è in aggiornamento. Il numero dei centri abitati interessati da ordinanze di chiusura è destinato a crescere.