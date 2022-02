Uno sciame sismico sta facendo tremare la terra in Campania. Diverse scosse, tutte per fortuna di lieve entità, si sono registrate ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. La più forte di magnitudo 2.0, all’una e 42 di questa notte.

Sciame sismico in Campania, trema la terra ad Atena Lucana

A far “ballare” i piani alti delle abitazioni una prima scossa di magnitudo 1,4, captata dai sismografi alle 00.52. Ne sono poi seguite diverse, alcune delle quali con epicentro a Brienza, nella confinante provincia di Potenza, in Basilicata. A dare conferma degli eventi sismici l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che monitora costantemente tutti i fenomeni tellurici che avvengono in Italia.

Non si registrano al momento danni a cose o persone ma sui social è partito il tam-tam tra i residenti dei comuni limitrofi. Sono, in totale, 16 le scosse rilevate tra le 00.52 e le 02.58. Altre tre sono state rilevate in mattinata nel salernitano. L’ultima alle 9 e 49 di magnitudo 1.2, sempre con epicentro ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. Gli eventi tellurici riguarderebbero l’Appennico centro-meridionale, da sempre epicentro di terremoti, compreso quello in Irpinia del 1980.