Logoteleclubitalia

Campania, scatta l’allerta meteo gialla: piogge e temporali da mercoledì mattina

Campania, scatta l’allerta meteo gialla: piogge e temporali da mercoledì mattina
old wild west

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido su tutto il territorio regionale.

Campania, scatta l’allerta meteo gialla: piogge e temporali da mercoledì mattina

 

L’allerta scatterà dalle ore 9 di mercoledì 10 settembre e durerà per le successive 24 ore, fino alle 9 di giovedì 11 settembre. Sono previste precipitazioni a carattere temporalesco, anche intense e improvvise, con possibilità di grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il quadro meteorologico è caratterizzato da forte incertezza e da possibili fenomeni di particolare intensità a scala locale.

La Protezione Civile richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta massi e frane. Non si escludono inoltre danni a strutture esposte a vento forte e al moto ondoso.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto