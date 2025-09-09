La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido su tutto il territorio regionale.

Campania, scatta l’allerta meteo gialla: piogge e temporali da mercoledì mattina

L’allerta scatterà dalle ore 9 di mercoledì 10 settembre e durerà per le successive 24 ore, fino alle 9 di giovedì 11 settembre. Sono previste precipitazioni a carattere temporalesco, anche intense e improvvise, con possibilità di grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il quadro meteorologico è caratterizzato da forte incertezza e da possibili fenomeni di particolare intensità a scala locale.

La Protezione Civile richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta massi e frane. Non si escludono inoltre danni a strutture esposte a vento forte e al moto ondoso.