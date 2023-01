Ha scommesso 100 euro sull’ambo e 100 euro sul terno ed riuscito a portarsi a casa ben 475.000 euro. La straordinaria vincita è stata centrata in Campania, precisamente a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

Campania. Punta 200 euro e ne vince 475mila: giocatore sbanca il Lotto

Il premio si piazza al primo posto tra quelle realizzate nel 2023. Il terno era formato dai numeri 8-12-85 ed il fortunato vincitore aveva puntato 100 euro sulla sorte dell’ambo e 100 euro sul terno. La vincita è stata quindi di 475.000 euro. La ruota Nazionale ed i numeri 8-12 (più gli estratti 13-22-47).

Anche nei mesi scorsi, a Capaccio Paestum, si era registrata una vincita al Lotto. In quel caso era stata realizzata una vincita da 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 640,8 milioni dall’inizio dell’anno