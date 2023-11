Prorogata l’allerta meteo in Campania per ulteriori 12 ore su gran parte del territorio. Lo fa sapere la Protezione civile in una nota, in cui specifica che a causa “delle precipitazioni di queste ore” che hanno reso “fragili i terreni, ‘imbibiti’ di acqua piovana” è stata evidenziata la necessità di “prestare attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, almeno fino alle 8 di domani“.

Campania, prorogata allerta meteo per altre 12 ore: le zone interessate

Attualmente è in vigore su tutto il territorio regionale l’allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Campania per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte o molto forte con conseguente mare agitato e possibili mareggiate.

Il centro Funzionale ha prorogato di ulteriori 12 ore l’attuale avviso, la cui criticità è sempre di livello Giallo, sulle Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. La Protezione civile, pertanto, raccomandata “alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per la mitigazione e il contrasto dei fenomeni previsti”.

In sintesi: