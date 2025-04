Campania, Porcelli lancia la candidatura di Mariolina Castellone alla Presidenza della Regione

Una proposta destinata a scuotere il panorama politico campano arriva oggi da Giovanni Porcelli. Il capogruppo di Campania Libera, lancia ufficialmente l’idea di una candidatura autorevole e unitaria per la guida della Regione. Il nome è di quelli di peso: la senatrice Mariolina Castellone, attuale vicepresidente del Senato ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle.

“È la persona giusta”, dichiara Porcelli. “Una ricercatrice di fama internazionale, con alle spalle un percorso istituzionale importante. Rappresenta la Campania al meglio: è competente, credibile, e – come me – viene dalle periferie, conosce i problemi veri delle persone, quelli che ogni giorno incontriamo nei nostri territori”.

Mariolina Castellone, già capogruppo al Senato e oggi la figura istituzionale più rilevante del M5S, secondo Porcelli incarnerebbe al meglio il profilo ideale per una coalizione larga e inclusiva, capace di mettere insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e l’area deluchiana e quella moderata. “È una donna che ha dimostrato già il suo valore – sottolinea Porcelli – e questo aggiunge un valore in più: può rappresentare un segnale forte di rinnovamento e inclusione. In un momento così delicato per la Campania, serve una guida autorevole, capace di tenere insieme le forze riformiste, progressiste e civiche”.

Il capogruppo di Campania Libera invita ora a un confronto serio tra le forze politiche del centrosinistra per aprire un dialogo sulla proposta e ragionare su una sintesi ampia e vincente. “Non possiamo permetterci divisioni – conclude – se vogliamo continuare a governare questa Regione con serietà e visione, dobbiamo puntare sulla figura giusta. E Mariolina Castellone lo è”. La palla passa ora ai vertici del Pd, del M5S e agli alleati: si apre ufficialmente il dibattito sulla candidatura unitaria per la Campania del futuro.