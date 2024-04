Dal caldo estivo al freddo invernale. La Campania, come gran parte del resto d’Italia, sta per registrare il ribaltone termico più intenso degli ultimi anni. Dopo la calda parentesi degli ultimi giorni che ci hanno dato un assaggio d’estate, correnti polari dalla Scandinava stanno per fare irruzione anche al Sud, neutralizzando l’alta pressione dell’anticiclone africano di cui abbiamo beneficiato in questa prima parte di aprile.

Campania, meteo folle: dal caldo estivo al freddo invernale. Weekend col cappotto

I primi effetti dell’ondata artica saranno osservabili sul Nord-Est con temporali e possibile grandine, mentre al Mezzogiorno avremo ancora i resti di una depressione nordafricana con qualche pioggia sparsa. Il calo più significativo delle temperature si registrerà a partire da mercoledì 17 aprile. Le massime scenderanno sotto i 20 gradi. Dai 30 gradi si passerà rapidamente ai 16 gradi.

Tornerà la neve ad alta quota

I valori autunnali persisteranno per diversi giorni, almeno per tutta la durata del weekend. Tra sabato e domenica occorrerà riprendere sciarpe e cappotti, perché sono previste massime di 14-15 gradi in pianura con minime sotto i 10 gradi. Ad alta quota si toccherà di nuovo lo zero termico e oltre i mille metri tornerà a fioccare la neve, mentre a bassa quota ci saranno precipitazioni sparse. L’instabilità dovrebbe durerà almeno fino all’inizio della settimana prossima, quando il termometro tornerà lentamente a salire, in linea con le medie stagionali.