Tragedia in un supermercato di Eboli, nel salernitano. Come anticipa il sito SudTv, una donna è deceduta mentre faceva la spesa in un noto supermercato situato lungo la strada Statale 19. I fatti sono accaduti questa mattina, martedì 20 dicembre.

Campania, malore mentre fa la spesa: donna muore al supermercato

A perder la vita una 61enne residente in zona. La signora mentre stava facendo alcuni acquisti ha accusato un malore improvviso e si è accasciata al suolo. Immediatamente i dipendenti dell’attività commerciale e alcuni clienti hanno dato l’allarme allertando i soccorsi. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze con medici a bordo per cercare di rianimare la donna.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono interventi anche i Carabinieri della locale compagnia per gli accertamenti del caso e il riconoscimento della vittima. Poco dopo la salma è stata trasferita presso l’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli.