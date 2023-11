Dramma nella provincia di Salerno dove un uomo di 44 anni è deceduto mentre si allenava in una palestra nel quartiere di Mercatello. A perdere la vita davanti a decine di persone, Fabrizio Concilio, titolare di una nota macelleria del posto.

Campania. Malore improvviso in palestra, il “boss della bistecca” muore a 44 anni

Fabrizio era era conosciuto anche come “Il boss della bistecca“. Si stava allenando in palestra quando, improvvisamente, sarebbe stato colpito da un infarto che lo ha ucciso sul colpo. Inutili i tentativi di soccorrerlo, per il 44enne non c’è stato niente da fare. Sul posto, sono poi arrivati anche i carabinieri con il medico legale, per gli accertamenti del caso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia sui social: Fabrizio Concilio era molto conosciuto e apprezzato in città. Tra queste note, anche quella del Circolo Nautico di Salerno, che scrive: “Il Presidente, il Consiglio direttivo, tutti gli Atleti e le loro famiglie si uniscono al profondo dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Fabrizio Concilio, titolare della Macelleria Concilio meglio conosciuta come il boss della bistecca, amico e sostenitore dalla nascita del progetto CNS YOUNG del Circolo Nautico Salerno come Partner e Sponsor. Le nostre più sentite Condoglianze alla famiglia”.