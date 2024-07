Caronte non molla la presa. L’anticiclone africano sta prepotentemente dominando tutto il mese di luglio, portando afa e caldo dal Nord al Sud. Manifesterà però tutta la sua potenza in queste ore, tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio.

Campania, l’apice del caldo tra giovedì e venerdì: si supereranno i 40 gradi

L’Italia nelle prossime ore sarà spaccata di nuovo in due: mentre infatti al Nord e sull’arco alpino arriveranno i primi temporali, l’anticiclone si rafforzerà al Centro-Sud, portando le temperature al di sopra dei 40 gradi in molte zone, in particolare nell’entroterra.

Giovedì 18 luglio sarà la giornata con i valori di temperatura più elevati tra la sera e la notte con una notte tropicale per le nostre grandi città. In sensibile aumento anche l’afa con valori di umidità in tarda serata su molte località della costa tirrenica, affiancati a temperature di 27/28°C, sarà disagio fisico intenso.

Venerdì 19 luglio il maltempo si estenderà sul versante settentrionale e la perturbazione potrebbe raggiungere anche l’Appennino tosco-emiliano e la Romagna. Al Sud, invece, il tempo resterà stabile con valori ancora al di sopra della media stagionale. Sarà di nuovo una giornata all’insegna dell’afa e della colonnina di mercurio oltre i 40°.

Dove farà più caldo?

In Campania le zone a rischio sono quelle dell’entroterra. Mentre infatti sulla fascia costiera la presenza del mare mitigherà leggermente l’effetto del caldo e terrà le temperature entro i 37/38 gradi, sono attesi valori superiori ai 40 gradi nell’agro nolano, in parte del vesuviano, nel casertano e nel beneventano.