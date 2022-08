Tragedia nel pomeriggio di ieri sull’A16, la Napoli-Canosa, al confine tra le province di Napoli e Avellino. In un incidente ha perso la vita un camionista di 59 anni originario di San Giuseppe Vesuviano.

Incidente sull’A16: muore un 59enne

Il 59enne era alla guida di un camion carico di pomodori quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sbandando e finendo contro lo spartitraffico. Nell’impatto l’autoarticolato ha invaso la carreggiata opposta dopo aver distrutto le barriere di contenimento, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli.

Il conducente, residente a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è morto. Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto al chilometro 17, nel comune di Tufino. Il tratto interessato, in direzione Napoli, è stato interdetto alla viabilità per molto tempo per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

