Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio, in Irpinia. I fatti sono accaduti all’interno di un deposito farmaceutico di Monteforte Irpino.

Campania, incidente sul lavoro: magazziniere muore in deposito farmaceutico

A perdere la vita un uomo di 35 anni di Contrada. Secondo una primissima ricostruzione il 35enne, magazziniere presso la medesima struttura, durante il recupero di materiale da uno scaffale alto circa 3 metri, per cause in corso di accertamento ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo.

Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto. Sul luogo della tragedia sono giunti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri della Compagnia di Baiano per le indagini del caso. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale Moscati di Avellino.