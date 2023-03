Tragico incidente nel salernitano stamattina. A perdere la vita un giovane di appena 28 anni.

L’impatto fatale si è verificato alle ore 6:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno tra un’auto ed un’ambulanza. A perdere la vita un 28enne che era alla guida della vettura. Altre due persone sono rimaste ferite.

Incidente Castel San Giorgio: morto 28enne

Sul tratto autostradale è stata temporaneamente chiusa l’entrata di Castel San Giorgio in entrambe le direzioni poi riaperta dopo qualche ora. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale per i rilievi del caso. Per il 28enne non c’è stato nulla da fare. La vittima sarebbe di Nocera Superiore.

Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto che è costato la vita al giovane. Indagini in corso.