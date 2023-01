E’ allerta piena per il fiume Volturno. Il corso d’acqua è esondato in diversi punti della provincia di Caserta. I disagi maggiori si sono registrati a Capua. Il Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Voturno fa sapere che con una nota sono stati allertati tutti i sindaci di Capua, Grazzanise, Cancello Arnone e Castel Volturno per l’arrivo della piena eccezionale prevista nelle giornate del 18 e 19 gennaio 2023.

Allerta piena Volturno per il 18 e 10 gennaio, fiume esondato a Capua

L’evento è ancora in corso, ed è destinato a protrarsi per la giornata di oggi. Il picco di piena a Capua è stato raggiunto alle ore 7 di stamane, quando l’idrometro della Protezione civile ha segnato 8 metri e 23 centimetri sullo zero idrometrico. Pertanto sono ancora valide le raccomandazioni del Consorzio ai sindaci dei centri vallivi: “I livelli idrometrici impegneranno verosimilmente l’intera sezione del fiume Volturno e pertanto, sarà indispensabile monitorare i ponti affinché una eventuale occlusione della sezione idraulica per effetto del materiale di trasporto possa essere prontamente rimossa”.

La nota, inoltre, a causa delle ingenti precipitazioni sollecita i primi cittadini dei centri rivieraschi dalla bassa valle del Volturno a monitorare gli argini “e le aree retro arginali perché non si presentino fuoriuscite d’acqua dal piede dell’argine”. “Pertanto – scrive ancora il Consorzio nella nota ai sindaci di ieri sera – si chiede di voler assicurare un monitoraggio continuo dei ponti stradali e ferroviari”. La nota si conclude con l’avviso che il Consorzio è in costante contatto coi responsabili delle infrastrutture ferroviarie e autostradali.