È stata ritrovata senza vita Grazia Prisco. La donna era esanime a bordo dell’apecar con il quale si era allontana con un uomo.

Campania, Grazia ritrovata senza vita: era fuggita con un conoscente

Dopo sei giorni di ricerche, dunque, è arrivato il tragico epilogo. La donna aveva 80 anni ed è stata rinvenuta in una zona di montagna dell’Avellinese, nell’area di Baiano. Il compagno, anch’egli anziano, era stato ritrovato qualche giorno fa in stato confusionale: ai soccorritori ha detto di non ricordare nulla.

Dunque sarà l’autopsia a chiarire le ombre su questa storia. Grazia, di Sarno, in provincia di Salerno, era sparita e subito era stato dato l’allarme. Il corpo è stato trovato a grazie alla segnalazione di un agricoltore del posto.

L’uomo, invece, si trova ricoverato ancora ricoverato in ospedale e non ricorda nulla di quanto accaduto. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza pubbliche e private installate sulla strada statale hanno registrato il passaggio dell’Apecar a Monteforte Irpino in direzione di Baiano.

L’ipotesi più ovvia è che i due vecchietti si erano persi finendo, complice il buio, nella fitta boscaglia sulla montagna di Baiano, in località Arco di Rienzo. Oppure c’è stato un incidente o il mezzo si è rotto e l’uomo si sarebbe allontanato per chiedere aiuto lasciando Grazia sola sul motocarro. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Avellino.