La Dea Bendata bacia ancora una volta la Campania. Nel concorso di venerdì 3 novembre, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Mercogliano, in provincia di Avellino, con il 10eLotto.

Campania fortunata, a Mercogliano vinti 50mila euro

Qui un giocatore fortunato ha portato a casa, grazie a un 9 Oro, da 50mila euro, a fronte di una giocata di soli 4 euro. La Dea Bendata ha fatto tappa anche a Benevento con una vincita da 5mila euro.

Per la Campania c’è stata gloria anche al Lotto grazie ad una giocata da 3,50 euro sul terno secco 4-27-76 che ha fruttato una vincita da 15.750 euro per un fortunato giocatore di Napoli.

L’ultimo concorso ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.

Le scorse vincite

Lo scorso venerdì 27 ottobre, sempre ad Avellino, si è registrata la vincita più alta del concorso, con 26.175 euro sulla ruota di Napoli, decisivi i numeri 8, 9, 62, 63 e 70 per la cinquina vincente. Poi sempre al Lotto doppietta in provincia di Napoli a Portici e Sant’Antonio Abate: rispettivamente 9.750 euro e 5.000 euro, il primo con un terno sulla ruota di Napoli (9, 62, 70) il secondo con un ambo sulla ruota di Palermo (62 e 74).

Poi è toccata alla provincia di Caserta festeggiare: Monserrato porta a casa 20.000 euro con nove numeri indovinati su dieci e una giocata di appena 1 euro.

Sabato 28 ottobre, invece, è stata la volta di Salerno, sia al Lotto che al 10eLotto. Al Lotto con 9.750 euro a Mercato San Severino, decisivo il terno sulla ruota nazionale e i numeri 34, 73 e 86. Al 10eLotto si è registrato un colpo da 5.001 euro a Pagani grazia a sette numeri extra su sette in modalità frequente.