Un’altra grande vincita è stata centrata in Campania. A Telese Terme, in provincia di Benevento, un fortunato giocatore ha portato a casa 2,5 milioni di euro con soli 3 euro, dopo aver giocato al 10eLotto nella sua versione con estrazione ogni 5 minuti.

Campania fortunata, gioca 3 euro al Lotto e diventa milionario

La vincita in questione ha riguardato la ricevitoria di via Roma a Telese Terme. Il fortunato o la fortunata, ha fatto la sua giocata questa mattina ed ha centrato i seguenti numeri 5-7-10-17-25-27-47-48-77-90. La giocata era di 1 solo euro più 1 euro puntato sulle opzioni Numero Oro e Doppio Oro. La schedina totale comportava una spesa quindi di 3 euro.

Poche settimane fa, la Campania si era resa protagoniste di altre vincite. Per 14 volte, infatti, è stato centrato il “6” dei record al Superenalotto. Ogni vincitore aveva vinto circa 4 milioni di euro. In quell’occasione la città più fortunata era stata Atripalda, in provincia di Avellino, dove ben sei giocatori avevano indovinato la serie vincente. Altre vincite si erano registrate anche in provincia di Napol, come ad Afragola e a Sant’Antimo.