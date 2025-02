Campania fortunata al Lotto e al Superenalotto: centrati un terno, due ambo e un “5”

La Campania festeggia importanti vincite con il Lotto e il Superenalotto nell’estrazione di giovedì 6 febbraio.

Campania fortunata al Lotto e al Superenalotto: vincite da migliaia di euro

Come riportato da Agipronews, la vincita più alta della giornata è stata registrata a Succivo, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha incassato ben 23.750 euro grazie a un terno e tre ambi. Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 4 milioni di euro, portando il montepremi complessivo da inizio 2025 a 132,9 milioni di euro.

Anche il Superenalotto ha regalato soddisfazioni in Campania: a Torre del Greco, in provincia di Napoli, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 22.173,77 euro. La schedina vincente è stata giocata presso il punto vendita “Coffee e Play” in via Nazionale, 53.

L’ultimo “6”, che ha regalato un jackpot da 89,2 milioni di euro, risale al 15 ottobre 2024 ed è stato centrato a Riva del Garda, in provincia di Trento. Per la prossima estrazione del Superenalotto, in programma venerdì 7 febbraio, il jackpot è salito a 69,7 milioni di euro, continuando ad alimentare il sogno dei giocatori di tutta Italia.