Sarà un weekend all’insegna della pioggia quello che ci aspetta nelle prossime ore in Campania. Considerato il sensibile peggioramento della situazione meteo, la Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo valida sull’intero territorio regionale per temporali anche di forte intensità, valido dalle 6 di domani mattina, sabato 19 novembre, fino alle 6 di domenica, 20 novembre.

Campania, finta tregua dal maltempo: da domani allerta arancione

Il livello dell’allerta è Arancione su tutta la Campania ad esclusione dell’Alta Irpinia e del Tanagro, dove il livello di allerta è invece giallo. L’avviso diramato oggi che entra in vigore domani, proroga e integra quello attualmente in atto: fino alle 6 di domani mattina su tutto il territorio regionale – ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro – è infatti in vigore una allerta meteo gialla per piogge e temporali.

“Sono possibili infatti frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua”, fa sapere la Protezione civile nella nota diffusa nella giornata di oggi.

Le previsioni

Tra Sabato 19 e Domenica 20 novembre, infatti, una vasta area di bassa pressione sospinta da venti provenienti da sud e alimentata da masse d’aria di origine polare-marittima che dal Nord Atlantico raggiungerà il bacino del Mediterraneo causando intense precipitazioni. Come riporta Ilmeteo.it, le regioni più a rischio sono Lazio, Campania e Calabria. In queste zone si prevedono accumuli fino a oltre 40 millimetri in 24 ore e ciò potrebbe provocare anche delle alluvioni lampo.