Campania, Fico sarà proclamato presidente della Regione il 9 dicembre

Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente governatore della Campania martedì 9 dicembre. L’ex presidente della Camera, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, riceverà la proclamazione dal Tribunale di Napoli sulla base dell’esito elettorale che lo ha visto prevalere sul candidato del centrodestra Edmondo Cirielli.

Per il Movimento 5 Stelle, di cui Fico è uno dei volti storici, si tratta di una vittoria dal forte valore politico, che segna la fine dei dieci anni di governo regionale targati Vincenzo De Luca. Con la proclamazione si apre formalmente la nuova fase amministrativa in Campania. Secondo quanto trapela dal suo entourage, Fico avrebbe già chiarito che intende nominare la nuova giunta regionale entro la metà di dicembre, così da avviare rapidamente la macchina di governo e affrontare le prime scadenze programmatiche.