“Per evitare affollamenti divideremo codici rossi dagli altri nei pronto soccorso” Ad annunciarlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Ad ottobre potremo avere problemi nei pronto soccorso per mancanza di personale. Stiamo lavorando ad una modifica organizzativa” ha detto nella diretta del venerdì.

“Vogliamo vedere di separare codici rossi da altri codici per evitare affollamento e per ovviare, per quanto possibile, alla carenza di personale che abbiamo come regione – ha sottolineato – ricordando sempre che abbiamo 10mila dipendenti in meno nella sanità campana. Cercheremo di fare miglioramenti organizzativi per non avere affollamenti”.

De Luca parla della campagna elettorale

Il presidente è poi intervenuto sulla campagna elettorale del 25 settembre. “Attenti alle elezioni, la cosa più facile è parlare, la cosa più difficile è fare – ha detto -. Già abbiamo avuto in Italia esperienze di fiammate e di innamoramenti di qualche forza politica, poi passano gli anni e i palloncini si sgonfiano. Cerchiamo di essere attenti. Nelle campagne elettorali si parla molto, cercate di capire, tutti, chi è in grado di fare oltre che di parlare, ci si può appassionare e innamorare di singole personalità politiche, poi arriva il momento della verità che è rappresentato dalla capacità di realizzazione e concretezza”.