La Campania si prepara ad affrontare la prima ondata di gelo dell’inverno. Dopo la perturbazione che ha potato pioggia e temporali nel weekend, già da oggi si registrerà un progressivo calo delle temperature.

Campania, dopo la pioggia il grande gelo: crollo delle temperature sotto zero

Responsabile del crollo termico è un vortice ciclonico proveniente dalla Siberia, l’ormai noto “Burian”, il vento freddo che travolgerà l’Italia e parte del Sud, portando nevicate a bassa quota e temperature rigide anche sulle coste tirreniche.

La pioggia lascerà le nostre latitudini a partire già da lunedì, 8 gennaio. Il tempo sarà parzialmente soleggiato. I valori minimi però scenderanno nel corso della settimana e saranno vicini allo zero negli orari notturni, soprattutto nell’entroterra. Le massime non supereranno i 12 gradi.

Il grande gelo

La sferzata artica è prevista invece per il weekend. Tra venerdì 12 e sabato 13 la colonnina di mercurio scenderà ulteriormente, portando molte regioni, tra cui Campania, Puglia e Basilicata, dentro la morsa del gelo. Si registreranno zero gradi in Irpinia e nel Sannio, con possibili nevicate in collina e ad alta quota.