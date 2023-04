È attivo un nuovo casting in Campania dove si selezionano comparse per un film prodotto da Cattleya. L’opportunità è rivolta a tutti i candidati sia minorenni che maggiorenni.

Campania, domani i casting per un importante film: si cercano comparse

I provini avverranno nella provincia di Salerno. La produzione è alla ricerca sia adulti che ragazzi per il film dal titolo provvisorio “Cassino in Ischia”, diretto da Frank Ciota e distribuito da Paramount+. Il film narrerà le vicende di un attore americano, ex campione d’incasso cinematografico che viene in Italia per girare un film. Il lavoro sarà regolarmente retribuito e le riprese si svolgeranno in provincia di Salerno, a Giffoni, ed inizieranno a metà maggio 2023.

Le figure ricercate

Nello specifico il casting è finalizzato alla selezione delle seguenti figure:

Ragazze e ragazzi dai 10 ai 16 anni;

Ragazzi di 18 anni;

Uomini e donne tra i 25 e i 60 anni.

Il casting si svolgerà a Giffoni Valle Piana (Salerno), precisamente al Giffoni Media Valley, nel pomeriggio di domani 6 aprile 2023 dalle 14,00 alle 18,30.

Come partecipare

Gli interessati al casting per comparse a Giffoni Valle Piana (Salerno) sono invitati a presentarsi direttamente nel luogo e nella data sopra indicata, muniti di fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, IBAN ed eventuale permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. Saranno esclusi dalle selezioni i dipendenti pubblici, i percettori di reddito di cittadinanza o sussidi e i pensionati in quota cento.

