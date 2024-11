Un colpo da 25 mila euro è stato messo a segno la scorsa notte in una farmacia di via Carlo Marx a Sperone, in provincia di Avellino. Almeno sei le persone entrate in azione tutte con il volto coperto da passamontagna e guanti. La banda ha assaltato l’attività commerciale, portando via una cassaforte contenente la somma in contanti.

Campania, colpo in piena notte alla farmacia: portata via cassaforte piena di contanti

Il gruppo di ladri ha agito con rapidità e precisione, tranciando la serranda metallica e facendo irruzione nella farmacia. Una volta all’interno, hanno prelevato la cassaforte e si sono dileguati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Baiano, che stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di identificare i responsabili e di raccogliere elementi utili per ricostruire le dinamiche della rapina.