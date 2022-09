Comincia a prendere forma il prossimo Parlamento dopo le elezioni di domenica 25 settembre. Mentre i giochi ai collegi uninominali sono già decisi, per i plurinominali i tecnici del Viminale sono a lavoro con matite e calcolatrici per individuare gli eletti che siederanno alla Camera e al Senato.

Plurinominali in Campania: i primi nomi al Senato

Stando ai primi calcoli imposti da questa complessa legge elettorale, dovrebbero entrare al Senato per il Movimento Cinque Stelle, oltre a Mariolina Castellone, già eletta all’uninominale, Luigi Nave e anche Vincenza Aloisio. Per Forza Italia, oltre a Silvio Berlusconi già eletto all’uninominale di Monza, sale Annamaria Bernini. Per Fratelli d’Italia scatta di certo il primo seggio assegnato a Marcello Pera, mentre per il Partito Democratico l’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Alla Camera

Alla Camera sembra certo l’ingresso alla Camera di almeno 5 pentastellati. Giuseppe Conte, Sergio Costa, e Carmela Auriemma sono già eletti nei collegi uninominali perciò i contiani dovrebbero eleggere tutti gli altri cinque candidati. Si tratta di Gilda Sportello, Raffaele Bruno, Marianna Ricciardi, Carmen di Lauro e Alessandro Caramiello. Per il Partito Democratico invece entrano Roberto Speranza e il capolista Marco Sarracino. Il terzo seggio della coalizione dovrebbe essere assegnato all’attuale consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ma con i resti e i ripescaggi tutto potrebbe cambiare e potrebbe avere una chance Loredana Raia, si dice pronta a dimettersi in favori di Lello Topo.

In Fratelli D’Italia sembra certo l’ingresso di Marta Schifone. Si giocano la seconda piazza Michele Schiano e Luca Scancariello. Per Forza Italia dentro Antonio Taiani (che potrebbe essere eletto altrove) e un candidato tra Anna Rita Patriarca e Marta Fascina. Per Calenda, terzo polo, dentro Ettore Rosato.

