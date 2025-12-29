Campania, Massimiliano Manfredi è il nuovo presidente del consiglio regionale

Massimiliano Manfredi eletto presidente dell’assise nel corso del primo consiglio regionale dell’era Fico con 41 preferenze al primo scrutinio. L’ex deputato della Camera, fratello dell’attuale sindaco di Napoli, ha avuto la meglio sugli altri concorrenti, tra cui Maurizio Petracca del PD.

Campania, c’è il primo consiglio regionale: Massimiliano Manfredi è il nuovo presidente dell’assise

“Mi auguro che l’aula sappia svolgere ruolo politico forte”, ha dichiarato Manfredi nel suo discorso di insediamento. “Ci saranno idee diverse ma si deve uscire dalle aule dei tribunali per restare nelle aule della politica per il benessere dei cittadini. Il capo dell’opposizione è un membro del governo, capogruppo ed ex ministro. È nell’interesse di tutti far sì che la nostra regione possa progredire“. Poi un passaggio su alcuni temi cruciali: “Il femminicidio e la morte sul lavoro sono stati oggetto di provvedimenti approvati da quest’aula che hanno consentito di avere leggi lungimiranti. Punti su cui nostro ruolo ci deve far sentire utile ai cittadini che ci hanno dato consenso”.

Rebus giunta

Il consiglio è iniziato in sordina. Il neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, è arrivato in aula ma non ha rilasciato dichiarazioni. Ha solo detto ai giornalisti di aver trascorso un “Natale sereno”.

Manca invece l’accordo sulla giunta. Le trattative, soprattutto nel Pd, non sono andate a buon fine e dunque oggi nella prima seduta non dovrebbe essere annunciata la squadra di governo. I nomi che circolano sono Mario Casillo vicepresidente, Enzo Cuomo sindaco di Portici e una tra Roberta Santaniello e Anna Ricciardi per il Pd. Per i 5 stelle dovrebbe esserci Gilda Sportiello.

Per “A testa alta” Fulvio Bonavitacola, nonostante le rimostranze di una parte dei dem. “Casa Riformista” avrebbe fatto i nomi di Angelica Saggese e Stanislao Lanzotti. Rappresentanza anche per Mastella e la lista del Presidente. Le prime critiche sui ritardi arrivano dal capo dell’ex candidato sfidante Edmondo Cirielli: “Non c’è ancora la giunta? Non voglio enfatizzare questo dato perché ci sono ancora dei giorni di tempo ma non mi pare un buon segnale”.