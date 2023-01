Un camion pieno di carne vola fuori strada, precipita in una scarpata e si ribalta lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”. Una banda di malviventi, composta da almeno 3 persone, aveva saputo dell’incidente e una volta raggiunto il luogo in cui era parcheggiato il camion in attesa di essere recuperato hanno provato a svaligiare il carico di carne presente nel rimorchio.

Campania. Camion carico di carne si ribalta: arrivano i ladri e tentano di svaligiarlo

Ad interrompere il raid sono stati i Carabinieri avvertiti da una telefonata: “Alcune persone stanno armeggiando intorno ad un camion parcheggiato a San Michele di Serino, in provincia di Avellino“. Questa notte, a seguito della segnalazione, una pattuglia della stazione di Serino ha raggiunto il camion e ha sorpreso i tre che stavano rubando la carne e la stavano caricando in un’automobile e in un furgone.

All’arrivo dei militari i ladri hanno tentato la fuga; due di loro sono scappati tra le campagne e sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre il terzo è stato bloccato; si tratta di un 75enne del posto, che è stato arrestato per furto aggravato. La merce, recuperata, è stata restituita al proprietario. Sequestrati i due veicoli utilizzati per il furto e, nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno trovato degli elementi che potrebbero portare all’identificazione dei due fuggitivi nel giro di poche ore.