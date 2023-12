I finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno sottoposto a sequestro fuochi d’artificio e giocattoli illegali presso due attività commerciali a Benevento e Torrecuso.

Campania, botti e giocattoli illegali: maxi sequestro della Finanza

A Benevento, il titolare di un negozio di giocattoli si è reso responsabile della violazione della normativa in materia di sicurezza. Nella sua attività erano posti in vendita circa seimila prodotti, privi delle avvertenze di sicurezza nonché della Marcatura CE, requisito indispensabile per gli operatori economici europei che attesta la conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla normativa comunitaria. I giocattoli sono stati posti sotto sequestro e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa che si aggira dai 1.500 euro (misura minima) a circa 10.000 euro (sanzione massima).

Presso lo stesso esercente nonché in un’ulteriore attività commerciale ubicata in Torrecuso, sono stati rinvenuti sugli scaffali, esposti per la vendita al dettaglio, a contatto con altra merce di diversa tipologia ed altamente infiammabili, artifizi pirotecnici in assenza di qualsivoglia autorizzazione di P.S. per la commercializzazione.

I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria per l’illecita detenzione di materiale esplosivo che non poteva essere destinato alla vendita. Tutto il materiale pirotecnico, costituito da oltre 43.000 fuochi d’artificio contenenti 63 kg di sostanza esplosiva, è stato sottoposto a sequestro e affidato a una società specializzata che ne curerà la distruzione.