Campania, boom di truffe telefoniche del curriculum: come funziona e come difendersi

​Negli ultimi giorni, si è diffusa una nuova truffa telefonica che sfrutta la ricerca di lavoro per ingannare le vittime. I truffatori contattano le persone, anche quelle che non hanno inviato curriculum di recente, affermando di aver ricevuto il loro CV e invitandole a contattare un numero WhatsApp per discutere di un’opportunità lavorativa. ​

Come funziona la truffa:

Contatto iniziale: I truffatori chiamano e lasciano un messaggio registrato che informa della presunta selezione del curriculum inviato, invitando a contattare tramite WhatsApp per maggiori dettagli.​

Interazione su WhatsApp: Una volta aggiunto il numero su WhatsApp , i truffatori si presentano come rappresentanti di aziende, offrendo opportunità di lavoro che richiedono attività semplici come guardare video o mettere “mi piace” su YouTube , promettendo guadagni facili.

, i truffatori si presentano come rappresentanti di aziende, offrendo opportunità di lavoro che richiedono attività semplici come guardare video o mettere “mi piace” su , promettendo guadagni facili. ​Richiesta di investimenti: Dopo aver guadagnato la fiducia, i truffatori chiedono investimenti in piattaforme di trading online, promettendo alti ritorni economici. Una volta effettuato l’investimento, spariscono, portando con sé il denaro e i dati sensibili raccolti.

Consigli per difendersi

Diffidare delle chiamate sospette

Non rispondere a numeri sconosciuti o esteri, specialmente se non si è in cerca di lavoro.​

Evitare di fornire informazioni sensibili

Non condividere dati personali, finanziari o bancari con sconosciuti.​

Non cliccare su link sospetti: Evita di aprire link inviati tramite WhatsApp o SMS da numeri non verificati.​

Verificare l’autenticità delle offerte di lavoro

Contatta direttamente le aziende tramite i canali ufficiali per confermare le offerte ricevute.​

Non inviare denaro a sconosciuti: Evita di investire in piattaforme online non verificate o sconosciute.​

Se si sospetta di essere stati vittime di questa truffa, è fondamentale segnalare l’accaduto alle autorità competenti, come la Polizia Postale, per avviare le indagini e prevenire ulteriori raggiri. ​