Numeri in crescita in Campania. L’Omicron 5 continua a far impennare la curva dei contagi. Sono 4.991 i nuovi positivi al Covid, su 16.061 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 31,07%, in risalita rispetto al 29,26% del giorno precedente anche per via del minor numero di tamponi nel giorno domenicale.

Campania, bollettino Covid 11 luglio: crescono i ricoveri

Il bollettino regionale segnala ben 30 vittime, di cui sei nelle ultime 24 ore e 24 registrati in ritardo dai giorni precedenti. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 28 in totale, sei in meno rispetto a domenica scorsa. Preoccupa invece la risalita dei pazienti ricoverati in degenza ordinaria che salgono a quota 722 (+73 in un giorno, in pratica oltre il 10 per cento di crescita). A confermare i trend in crescita anche la dirigenza dell’ospedale Cotugno. Di seguito i dati:

Positivi del giorno: 4.991

Test: 16.061

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale: