Sono 9.739 i nuovi positivi di oggi su oltre 57mila tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 7 gennaio.

Dunque anche se diminuiscono i nuovi positivi è in crescita la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. In percentuale, è positivo il 16,91% dei test, quasi tre punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 14,18%.

Sale a 8.560 il numero di vittime con i 19 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 929 ricoverati con sintomi, 61 in più di ieri, e 70 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 9.739

Test: 57.570

Deceduti: 12 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza​ ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 70​

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 929

Leggi anche