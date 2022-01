Calano ancora i positivi in Campania. Oggi sono 12135 i nuovi contagiati da Covid-19. Leggermente inferiore il numero dei tamponi (83mila contro i 90mila di ieri). Stabile il tasso di positività (14,5).

Campania, bollettino del 27 gennaio: ancora un calo dei positivi ma stabile il tasso di positività

Si conferma in discesa anche la pressione ospedaliera. I ricoveri in degenza ordinaria sono rimasti pressoché identici (+7). Calano di due unità i ricoveri in terapia intensiva. In diminuzione, dopo gli ultimi giorni, il numero dei decessi: nel bollettino di oggi, 27 gennaio, in Campania si contano 15 persone morte di Covid-19 mentre ieri erano 32. La discesa della curva epidemica è confermata anche sul piano nazionale. Infatti secondo il bollettino di ieri, 26 gennaio, il numero dei positivi è di poco superiore a 167mila con un un decremento di 29 ricoveri in terapia intensiva. Di seguito i dati del bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 12.135

Test: 83.290

Deceduti: 15

Report posti letto su base regionale: