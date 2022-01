Crollano i positivi nel bollettino di oggi, 26 gennaio. Secondo quanto trasmesso dall’Unità di Crisi, sono 12854 i nuovi casi di Covid-19 nella nostra regione, in calo rispetto a ieri (quando si sono registrati 16380 contagiati. In calo anche il tasso di positività: oggi è al 14,19 (ieri era al 14,80).



Campania, calano i positivi e i ricoveri ma in aumento i decessi

Segnali positivi arrivano anche dal fronte ospedaliero. Dopo settimane di crescita ininterrotta, infatti, sono in calo i ricoveri in degenza ordinaria (-14). Stabili quelli in terapia intensiva. L’unica nota stonata è l’incremento dei decessi. Sono 32 a fronte dei 20 registrati ieri. Ad ogni modo il calo del numero dei positivi e la riduzione della pressione ospedaliera fanno ben sperare e inducono a credere che la quarta ondata Covid in Campania, sostenuta dalla variante Omicron, sia in via di esaurimento, così come documentato anche a livello nazionale. Di seguito i dati del bollettino nel dettaglio.

Positivi del giorno: 12.854 (*)

Test: 90.530

Deceduti: 32

Report posti letto su base regionale: