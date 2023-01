Sono undici i sanitari in forza al reparto di pediatria dell’ospedale di Salerno iscritti nel registro degli indagati per la morte del piccolo Alessandro, il bimbo di 5 mesi morto in circostanze ancora da chiarire. A darne notizia è Il Mattino.

Bimbo di 5 mesi muore dopo dimissioni dall’ospedale: indagati 11 sanitari

I genitori del piccolo, attraverso il loro legale, hanno sporto denuncia ai Carabinieri inducendo la Procura di Salerno ad aprire un’inchiesta al fine di capire che cosa è successo in quelle drammatiche ore. Nei prossimi giorni verrà anche eseguita l’autopsia sul corpicino di Alessandro: la salma infatti è stata sequestrata, su disposizione del magistrato, proprio per chiarire le cause che hanno portato al decesso del piccolo, arrivato in condizioni disperata all’ospedale di Battipaglia e dove purtroppo è morto.

La ricostruzione

Nei giorni scorsi, il bimbo, originario di Perdifumo, era stato portato all’ospedale Ruggi di Salerno perché aveva iniziato ad accusare problemi respiratori, probabilmente dovuti ad una bronchite.

Dopo un breve ricovero, era stato dimesso dai sanitari. Poche ore dopo, però, aveva avuto una nuova crisi respiratoria e così i familiari avevano deciso di riportarlo in ospedale, stavolta a Battipaglia. Prima in auto, poi in ambulanza. Ma proprio durante il tragitto, il bambino è morto poco prima che arrivasse al nosocomio.